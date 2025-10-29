LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway ATP Parigi 2025 in DIRETTA | ancora un match poi sarà la volta del duo azzurro

29 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 È terminato pochi minuti fa il primo match odierno nel campo 3 del Master 1000 di Parigi. La coppia formata da Bhambri e Pavlasek ha vinto in due set con il punteggio di 7-6 7-6 contro Goransson e Zielinski. A breve inizierà CerundoloDarderi contro GonzalezMolteni. Poi toccherà alla coppia italiana. Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo ottavo di finale dell’ATP Master 1000 a Parigi. Andrea Vavassori e Simone Bolelli, freschi di qualificazione alle Finals di doppio a Torino, se la vedranno contro l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway. 🔗 Leggi su Oasport.it

