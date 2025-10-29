LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-7 5-7 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | gli azzurri si arrendono in due set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Nei quarti di finale del Master 1000 di Parigi ErlerGalloway affronteranno i vincenti della sfida tra HelovaaraPatten e NysRoger-Vasselin, incontro in programma nella giornata di domani. 19.59 In ogni modo la coppia italiana se ne va da Parigi con in tasca il pass per le Nitto ATP Finals. Per il secondo anno consecutivo Bolelli e Vavassori saranno al via del torneo di Torino riservato alle migliori 8 coppie della stagione. 19.57 Non è arrivata la rivincita di Stoccolma per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. Come già successo nel torneo svedese gli italiani si arrendono in due set ad Alexander Erler e Robert Galloway 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway 6-7, 5-7, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono in due set

