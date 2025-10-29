LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-7 4-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | gli azzurri perdono il break di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Uno-due per l’austriaco 0-15 Doppio fallo, il quarto del set per Erler. 4-4 Break ErlerGalloway: splendida risposta lungolinea dell’americano, si ferma in rete la difesa di Bolelli. Deciding point, risponde Galloway 40-40 Bolelli rischia anche la seconda che termina sulla riga. Galloway risponde in avanzamento e prende la rete con il passante dell’italiano che sbatte sul nastro e termina largo. Seconda 40-30 Doppio fallo, il secondo della coppia italiana 40-15 Ottimo passante di dritto incrociato di Bolelli che vince il duello contro Galloway a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway 6-7, 4-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: gli azzurri perdono il break di vantaggio

