CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Break BolelliVavassori: secondo doppio fallo consecutivo per l’austriaco, gli azzurri iniziano il set nel migliore dei modi. Seconda 15-40 Doppio fallo, il sesto della coppia. Seconda 15-30 Rimane corta la risposta bloccata di Bolelli che diventa un invito per lo smash di Galloway 0-30 Risposta profonda ed incrociata di Vavassori con il rovescio. Si ferma in rete il colpo in uscita dal servizio di Erler. 0-15 Ottima risposta di dritto di Bolelli, scappa il colpo dell’austriaco Al servizio Alexander Erler SECONDO SET 6-7 Gioco e primo set ErlerGalloway: risposta profonda di Galloway che riesce a prendere la rete forzando gli italiani all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway 6-7, 1-0, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: break in apertura di secondo set

