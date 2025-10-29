LIVE Bolelli Vavassori-Erler Galloway 6-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | fasi calde del primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Scappa in lunghezza il dritto dell’americano 30-0 Ottima prima di Galloway, chiude a rete Erler 15-0 Ace di Galloway. 6-5 Gioco BolelliVavassori: lunga la risposta bloccata di Erler, gli azzurri si assicurano il tie-break 40-15 Lunga la volee di Galloway 30-15 Altro punto diretto con il servizio per Bolelli 15-15 Prima al centro vincente. 0-15 Buona risposta di Erler, chiude a rete Galloway 5-5 Gioco ErlerGalloway: servizio al centro vincente. 40-15 Prima al centro di Erler e volee a chiudere di Galloway. 30-15 Si stampa sul nastro la risposta di dritto di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway 6-5, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: fasi calde del primo set

