LIVE Alle 20.45 Genoa-Cremonese | Vieira si affida a Ekuban Vardy e Vazquez dal 1'

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoblù davanti ai propri tifosi cercano il primo successo in campionato. La squadra di Nicola vuole continuare il momento positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 2045 genoa cremonese vieira si affida a ekuban vardy e vazquez dal 1

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Genoa-Cremonese: Vieira si affida a Ekuban. Vardy e Vazquez dal 1'

Altri contenuti sullo stesso argomento

live 2045 genoa cremoneseGenoa-Cremonese (Live): le formazioni - 45 nel turno infrasettimanale contro la Cremonese. Riporta telenord.it

live 2045 genoa cremoneseGenoaCremonese: ecco le formazioni ufficiali - Cremonese: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A ... Scrive generationsport.it

live 2045 genoa cremoneseGenoa-Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Live 2045 Genoa Cremonese