LIVE Alle 20.45 Genoa-Cremonese | Vieira si affida a Ekuban Vardy e Vazquez dal 1'
I rossoblù davanti ai propri tifosi cercano il primo successo in campionato. La squadra di Nicola vuole continuare il momento positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le partite del mercoledì del turno infrasettimanale: ci sono anche Bologna-Torino, Como-Verona e Genoa-Cremonese #SportMediaset Vai su Facebook
Genoa-Cremonese, probabili formazioni: le scelte di Vieira e Nicola ift.tt/sj70yZY - X Vai su X
Genoa-Cremonese (Live): le formazioni - 45 nel turno infrasettimanale contro la Cremonese. Riporta telenord.it
Genoa – Cremonese: ecco le formazioni ufficiali - Cremonese: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A ... Scrive generationsport.it
Genoa-Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net scrive