LIVE Alle 18.30 Como-Verona | Fabregas con Kuhn e Jesus Rodriguez

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lariani vogliono continuare la striscia di risultati utili iniziata sei giornate fa. I gialloblù a caccia della prima vittoria stagionale in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 1830 como verona fabregas con kuhn e jesus rodriguez

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Como-Verona: Fabregas con Kuhn e Jesus Rodriguez

Leggi anche questi approfondimenti

live 1830 como veronaComo-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I lariani di Cesc Fabregas ospitano al Sinigaglia gli scaligeri di Paolo Zanetti nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata ... Si legge su tuttosport.com

live 1830 como veronaComo-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Como- Segnala sport.virgilio.it

live 1830 como veronaSerie A: in campo mercoledì alle 18,30 Como-Verona DIRETTA - Piano piano stiamo tornando ad essere una squadra completa, con ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Live 1830 Como Verona