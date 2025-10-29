Litiga con una collega in caserma e viene trasferito | il Tar rimette il brigadiere al suo posto

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Litiga con una collega dell’Arma e viene trasferito d’ufficio, ma il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria blocca tutto accogliendo il ricorso di un brigadiere dei Carabinieri forestali.I fatti alla base del trasferimentoIl Comando generale dell’Arma aveva trasferito il militare per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

litiga collega caserma vieneSantino Tuzi, la confessione prima del suicidio: “Vidi Serena in caserma”/ Ex collega convocato in appello - Santino Tuzi rivalutata la testimonianza in appello per l'omicidio di Serena Mollicone, il brigadiere confessò prima del suicidio: "Vidi Serena in caserma" ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Litiga Collega Caserma Viene