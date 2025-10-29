Litiga con una collega in caserma e viene trasferito | il Tar rimette il brigadiere al suo posto
Litiga con una collega dell’Arma e viene trasferito d’ufficio, ma il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria blocca tutto accogliendo il ricorso di un brigadiere dei Carabinieri forestali.I fatti alla base del trasferimentoIl Comando generale dell’Arma aveva trasferito il militare per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
