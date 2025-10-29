Lite tra Pr di discoteche per 15mila euro | spariti gli incassi delle prevendite
Rimini, 29 ottobre 2025 – Doveva essere solo un business estivo, quello delle prevendite nei locali e nelle discoteche della Riviera – attività molto in voga soprattutto tra i giovanissimi – ma la faccenda è finita molto lontano dalle piste da ballo. Protagonisti di questa storia sbarcata nelle aule del tribunale sono due giovani pierre residenti nel Riminese, ex coinquilini, al centro di uno scambio di accuse e querele che ruota attorno al presunto furto di 15mila euro in contanti, frutto della vendita dei biglietti di ingresso nelle discoteche. Carabiniere uccise accoltellatore nella notte di Capodanno, caso archiviato: “Non aveva scelta”??????Un bel gruzzolo, sparito però nel nulla come per magia, e motivo scatenante dell’ aggressione subita dalla vittima, rappresentata dall’avvocato di parte civile Chiara Drudi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
