L’Italia riscopre l’energia che non consuma | la rivoluzione silenziosa dell’efficienza
Dietro il successo dei bonus e delle politiche locali si muove un cambiamento più profondo: la nascita di una cultura energetica che mette al centro il risparmio, l ’intelligenza dei consumi e la giustizia territoriale. La sfida è renderla permanente. Un risultato che vale più del petrolio risparmiato. Secondo l’ultimo Rapporto ENEA sull’efficienza energetica, nel 2024 l’Italia ha risparmiato 4,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep). Dietro quel numero c’è molto più di un calcolo tecnico: è il segnale che il Paese ha imboccato una direzione nuova. Si tratta del miglior risultato dell’ultimo decennio e, tradotto in termini concreti, corrisponde al fabbisogno energetico annuale di oltre tre milioni di famiglie o a 52 milioni di barili di petrolio non importati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
