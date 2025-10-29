L’Italia è muta contro chi non rispetta i diritti e le libertà fondamentali in Europa
Il recente incontro a Roma tra Giorgia Meloni e Viktor Orbán non può essere interpretato come una semplice visita di cortesia tra due leader alleati: fotografa una fase delicata e potenzialmente destabilizzante per l’Europa, in cui le fragilità democratiche e la tutela dei diritti civili rischiano di essere strumentalizzate per interessi politici e strategici divergenti. Orbán, da anni protagonista di un consolidato processo di erosione delle libertà fondamentali in Ungheria, ha ribadito la sua visione antieuropeista: «L’Unione europea non conta nulla». Contestualmente ha annunciato la volontà di influenzare la politica estera statunitense affinché vengano revocate le sanzioni alla Russia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Altre letture consigliate
Una bellissima leccia firmata dal nostro Team Manager Dario Deli, orgoglioso rappresentante del PoloSub Team Italia In azione con la muta in liscio spaccato mimetico Artemis. Disponibile ora su www.polosub.com A beautiful leerfish caught by o - facebook.com Vai su Facebook