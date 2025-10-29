L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di uomini calvi | cosa ci dice davvero questo dato
Perché in Italia quasi un uomo su due mostra segni di calvizie? Dalla genetica, allo stress fino all’alimentazione: ecco cosa c’è da sapere. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo Il diavolo veste Prada 2, un altro film ad alto tasso fashion sarà girato in Italia. Secondo quanto risulta a MFF, @tomford tornerà dietro la macchina da presa con il suo terzo lungometraggio, un adattamento di “Cry to heaven” di Anne Rice, ambientato tra i Vai su Facebook