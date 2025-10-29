Liste d’attesa truccate sotto accusa 10 medici specializzandi del Careggi
I medici vrebbero manipolato il sistema informatico delle prenotazioni per alleggerire i propri turni estivi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
+++ Careggi, liste d’attesa “gonfiate”: indagati dieci medici specializzandi Vai su Facebook
Liste d'attesa, piattaforma flop: per i cittadini c'è ancora poca trasparenza https://ilsole24ore.com/art/liste-d-attesa-piattaforma-flop-i-cittadini-c-e-ancora-poca-trasparenza-AHBi1jFD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
"Truccano le liste di attesa per alleggerire i turni estivi": sotto accusa dieci medici specializzandi - Il personale dell'ospedale Careggi è stato denunciato dai carabinieri del Nas: è stata fissata l'udienza predibattimentale ... Come scrive today.it