Liste d’attesa gonfiate per alleggerirsi i turni | dieci medici denunciati al Careggi di Firenze

Liste d’attesa bloccate e turni estivi alleggeriti. Secondo l’accusa della Procura di Firenze, 10 medici specializzandi dall ’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze hanno ripetutamente manipolato il sistema informatico delle prenotazioni, creando rallentamenti nelle liste, per rendere impossibile la prenotazioni di altre visite. Denunciati dai carabinieri del Nas, per gli indagati è stato deciso il rinvio a giudizio. L’udienza predibattimentale davanti al Tribunale è fissata per il 19 febbraio 2027. L’azienda ospedaliera, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha collaborato alle indagini e permesso l’accesso a tutta la documentazione necessaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

