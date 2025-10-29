L’Isola dei Famosi tornerà nel 2026 la prima indiscrezione

L’Isola dei Famosi, il reality show tornerà nel 2026, ecco la prima indiscrezione. L’isola dei famosi tornerà in onda su Canale 5 dal 2026? Non emergono ancora dettagli ufficiali ma potrebbe ritornare alla conduzione Veronica Gentili. Quest’anno sarà nuovamente affiancata da Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura? Nessuna conferma e neanche smentita. Leggi anche Grande Fratello, Rasha rimprovera i coinquilini: la motivazione La scorsa edizione è stata vinta da Cristina Plevani, che dopo 20 anni é tornata in televisione partecipando al suo secondo reality show e portando a casa la vittoria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza con una stories condivisa sul suo account Instagram ha annunciato: “Torna l’isola dei famosi e partirà a Marzo!”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

