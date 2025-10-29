L' irresistibile plebiscito di Beppe Conte

Firenze, 29 ottobre 2025 – Beppe Conte succede a sé stesso. Pochi giorni fa Conte è stato confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

