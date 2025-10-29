L' ira di Salvini | Decisione politica

Ilgiornale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti stoppa il Ponte sullo Stretto. I magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della Delibera Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera. Una scelta destinata a fare discutere e che è stata stroncata senza mezzi termini dal ministro Matteo Salvini. Il titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture non ha utilizzato troppi giri di parole: si tratta di una "decisione politica". "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico" il primo commento di Salvini in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l ira di salvini decisione politica

© Ilgiornale.it - L'ira di Salvini: "Decisione politica"

Argomenti simili trattati di recente

ira salvini decisione politicaPonte sullo Stretto, l'ira di Salvini: "Decisione politica della Corte dei Conti" - I magistrati contabili hanno deciso di negare il visto di legittimità della delibera Cipess sull'opera. Si legge su ilgiornale.it

ira salvini decisione politicaPonte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Da quotidiano.net

ira salvini decisione politicaPonte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Scelta politica più che giudizio tecnico» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ira Salvini Decisione Politica