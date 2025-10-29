L' ira di Salvini | Decisione politica
La Corte dei Conti stoppa il Ponte sullo Stretto. I magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della Delibera Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera. Una scelta destinata a fare discutere e che è stata stroncata senza mezzi termini dal ministro Matteo Salvini. Il titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture non ha utilizzato troppi giri di parole: si tratta di una "decisione politica". "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico" il primo commento di Salvini in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
La bozza della manovra del governo Meloni prevede 15 milioni in meno per l’ampliamento della M4 e il prolungamento della M5 fino a Monza. Una decisione incomprensibile del ministro Salvini che colpisce direttamente lo sviluppo della Città Metropolitana d Vai su Facebook
La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico. In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, vist - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, l'ira di Salvini: "Decisione politica della Corte dei Conti" - I magistrati contabili hanno deciso di negare il visto di legittimità della delibera Cipess sull'opera. Si legge su ilgiornale.it
Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Da quotidiano.net
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Scelta politica più che giudizio tecnico» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Segnala corriereadriatico.it