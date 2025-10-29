Giorgia Meloni affida a una nota la sua rabbia: "La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess riguardante il Ponte sullo Stretto - scrive - è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento". Attacca anche il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Una scelta politica e una grave danno per il Paese, andremo avanti!". Ma cos'è successo? Nel pomeriggio i magistrati contabili, al termine di una lunga camera di consiglio, hanno infatti deciso di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della delibera Cipess di agosto che aveva approvato il progetto definitivo dell'opera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'ira di Meloni contro la Corte dei Conti che boccia il Ponte sullo Stretto