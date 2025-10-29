L’Inter s’infrange per un’ora contro un super De Gea poi stende 3-0 la Fiorentina

Fino al 65’ il pubblico del Meazza sembrava aver assistito ad un duello rusticano tra il portiere della Fiorentina e gli undici giocatori dell’Inter. L’ex portiere delle Furie Rosse David De Gea era stato capace di negare il gol agli avanti nerazzurri, esibendosi in una serie di parate straordinarie. Alla fine, però, anche l’esperto portiere spagnolo è stato costretto ad alzare bandiera bianca, battuto da due reti una più bella dell’altra. Se la cannonata di Calhanoglu è prova delle capacità balistiche dell’ex rossonero, la prima rete per l’Inter di Sucic è straordinaria, una serpentina tra i difensori conclusa con una zampata perentoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

