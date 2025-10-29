L’Inter ritrova la Curva | l’accoglienza alla squadra Chivu il più acclamato

La squadra nerazzurra ospita la Fiorentina al Meazza per il match della nona giornata del campionato di Serie A L’ Inter ritrova il tifo più caldo di San Siro, con i gruppi organizzati della curva che sono tornati oggi allo stadio in occasione del match contro la Fiorentina. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it La protesta degli ultras contro la società durava da inizio stagione, mentre oggi i sostenitori della Curva Nord hanno ripreso possesso dei loro settori per la sfida della nona giornata di campionato contro la formazione allenata da Pioli. Accoglienza calorosa già nel pre partita all’arrivo del pullman allo stadio, con fumogeni e cori per la squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

