L'Inter riscatta il ko di Napoli battendo la Fiorentina | Calhanoglu fa doppietta anche Sucic in gol

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter favolosa al Meazza contro la Fiorentina. I nerazzurri battono 3-0 una viola sempre più in crisi grazie alla doppietta di Calhanoglu (un gol su rigore) e alla rete di Sucic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

