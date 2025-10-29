L'Inter riscatta il ko di Napoli battendo la Fiorentina | Calhanoglu fa doppietta anche Sucic in gol

Inter favolosa al Meazza contro la Fiorentina. I nerazzurri battono 3-0 una viola sempre più in crisi grazie alla doppietta di Calhanoglu (un gol su rigore) e alla rete di Sucic.

Dopo la pesante sconfitta in Champions, il Napoli si riscatta battendo l'Inter al Maradona con un secco 3-1. In gol De Bruyne, uscito poi per infortunio dopo il rigore, McTominay e Anguissa. Gli azzurri tornano in vetta con 18 punti.

"AKANJI? L'INTER VUOLE RISCATTARLO" ? @eleonora_trotta a 'Ti Amo Calciomercato': "L'#Inter continua a lavorare in difesa e intende anticipare il riscatto di #Akanji. Il club è molto soddisfatto dello svizzero".

Tre calci alla crisi: il Napoli batte l'Inter e torna in vetta. De Bruyne ko - Nella ripresa bis di McTominay, Calhanoglu la riapre, Anguissa firma il 3-1.

Napoli-Inter 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gol, VAR e rigori al Maradona, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita

Il Napoli batte l'Inter e si riprende il primo posto: al Maradona succede di tutto tra gol, VAR e rigori - Al Maradona succede di tutto tra gol, VAR, infortuni, polemiche e scontri verbali.