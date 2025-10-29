L’Inter prova a rialzarsi Chivu chiede gol a Lautaro per dimenticare il Napoli
Le statistiche di Lautaro Martinez. Il ritorno dell’urlo di San Siro. La certificazione dell’errore di Napoli. Nelle ore del silenzio dovuto per la tragedia che ha coinvolto Josep Martinez, Cristian Chivu individua i tre cardini per ritrovare l’immediato appuntamento con i tre punti contro la Fiorentina. Il volto è inevitabilmente quello del capitano. Cannoniere di squadra nell’anno solare con 21 reti all’attivo, numero uno assoluto nel 2025 in Champions League con 11 marcature. Nonostante quell’inquietudine che pare attraversare da mesi, le statistiche assolvono un “Toro“ parso non esente in almeno due occasioni al Maradona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
