L’intelligenza artificiale scambia un pacchetto di patatine per una pistola | la polizia interviene e perquisisce degli studenti – Video

“L’intelligenza artificiale non sempre è meglio”. Si potrebbe riassumere così, con una frase di uno dei poliziotti coinvolti nella vicenda, quanto successo a Baltimore, nel Maryland. Un gruppo di studenti afroamericani è stato fermato, e uno di loro è stato perquisito, perché il sistema di videosorveglianza, basato sull’intelligenza artificiale ha identificato come pistola un pacchetto di patatine (di colore blu) che il giovane stava mangiando. L’incidente è stato registrato dalla bodycam di un agente facendo rapidamente il giro del web. Uno scivolone dell’AI che, per fortuna, non ha portato a risultati peggiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it