Linea Verde Italia su Rai 1 propone Arezzo sabato 1 novembre dalle 12 | 30

Arezzo, 29 ottobre 2025 –  .  Arezzo torna protagonista nella rete “ammiraglia” del servizio radiotelevisivo pubblico. Sabato 1 novembre, infatti, sarà protagonista su Rai 1 della trasmissione “Linea Verde Italia”, in onda dalle 12:30. Il programma, condotto da Monica Caradonna e Tinto, tratterà come di consueto i temi della sostenibilità e della tutela della biodiversità, della transizione energetica e della green-economy, della conservazione e tutela sia del suolo che del patrimonio artistico-culturale, dell’innovazione e della consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

