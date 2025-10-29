L' indagine di Brescia con Sempio non c' entra L' avvocato Cataliotti in tv

La trasmissione Dentro la notizia, condotta su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi fornisce alcune indiscrezioni su chi potrebbe essere sentito a stretto giro dalla procura di Brescia, la quale sta indagando su un’ipotesi di corruzione che ha messo sotto la lente Mario Venditti, ovvero il pm che nel 2017 chiese l’archiviazione per Andrea Sempio nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Dovrebbero essere sentiti a Brescia gli avvocati che seguivano Sempio nel 2017, ovvero Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Molto probabile l’audizione inoltre della pm Giulia Pezzino, titolare del fascicolo dell’indagine su Sempio del 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L'indagine di Brescia con Sempio non c'entra". L'avvocato Cataliotti in tv

Altre letture consigliate

Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Soncino hanno identificato e denunciato una donna di 47 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia... Leggi tutto Vai su Facebook

▶ Brescia, indagine sul “sistema Pavia”: Silvio Sapone e Giuseppe Spoto chiedono la restituzione di pc e smartphone http://dlvr.it/TNpqS8 #Brescia #Giustizia #Corruzione #Inchiesta #Riesame - X Vai su X

"L'indagine di Brescia con Sempio non c'entra". L'avvocato Cataliotti in tv - Il legale è intervenuto per parlare dell’indagine parallela della procura di Brescia che coinvolge un ex pm. Si legge su ilgiornale.it

Garlasco, i colpi di scena e il rompicapo delle indagini intrecciate Pavia-Brescia - La richiesta dell’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex magistrato Mario Venditti, di trasferire l’indagine su Andrea Sempio da ... Segnala iltempo.it

Garlasco, la paura dei Sempio in un audio: «Prendi 7mila euro e vai là subito. Non ce la facciamo più». Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video - A Mattino 5, un’intercettazione del 2017 sembra riferirsi a un possibile assegno consegnato a qualcuno. Lo riporta open.online