L' incuria produce i suoi frutti in via Santa Rita pomodoro a chilometro zero | la segnalazione

Segnalo con un sorriso, ma anche con una certa preoccupazione, la situazione delle infestanti che ormai dominano le vie del centro storico. In particolare, in via Santa Rita l'assenza di interventi di pulizia e manutenzione ha raggiunto livelli tali che, volendo, si potrebbe avviare un vero e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it