L' incentivo premia chi ha lavorato durante l’anno e ha almeno due figli a carico L’importo massimo è di 480 euro ma la somma sarà versata a dicembre ma la data non è ancora stata indicata

N el calendario delle prossime scadenze importanti, ce n'è una che merita un posto in evidenza per molte madri lavoratrici italiane. Il 7 dicembre, infatti, è il termine ultimo per richiedere il nuovo bonus mamme da 480 euro, pensato per chi, nel corso dell'anno, ha portato avanti il doppio impegno di lavorare e crescere almeno due figli. Un sostegno che arriva in un momento in cui conciliare famiglia e lavoro resta una sfida quotidiana, spesso sottovalutata. Il bonus, però, rispetto agli anni precedenti cambia forma. L'Istat fotografa un'Italia con più poveri e più donne disoccupate

