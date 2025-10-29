L' impresa di Roberta | da Lugo a Roma a piedi per la lotta contro il cancro

Roberta Mengozzi ce l’ha fatta: la volontaria dell’Istituto Oncologico Romagnolo di Lugo, partita da casa il 26 settembre alla volta di Roma per un pellegrinaggio di circa 600 chilometri sulla via di San Francesco in occasione del Giubileo, è arrivata in Piazza San Pietro esattamente un mese dopo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Lo Studio Roberta Livraghi offre servizi di consulenza alle imprese e pianificazioni fiscali personalizzate! Contattaci per una consulenza: 02 48463808 Vai su Facebook

Roberta Rossini, Direttore S.C. Cardiologia Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Cuneo - X Vai su X

Impresa: Ucid, oggi a Roma l’Assemblea nazionale pubblica del Movimento Giovani su “L’economia della vita” - I giovani imprenditori e manager dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti), organizzazione che in Italia dal 1947 riunisce i capitani d’impresa italiani che ispirano il proprio operato alla ... Da agensir.it

Lazio, boom di nuove imprese: la Regione è prima in Italia, il volano di Roma - È prima in Italia per tasso di crescita delle imprese e va ben oltre la media nazionale: la Regione Lazio nel rapporto Movimprese sul terzo trimestre dell'anno in corso, elaborato ... Si legge su leggo.it

Imprese: Ucid Roma, il 28 maggio incontro “Ecosistema Lazio. Istituzioni e finanza a servizio dello sviluppo” - Istituzioni e finanza a servizio dello sviluppo” l’evento che avrà luogo mercoledì 28 maggio, dalle 17. Secondo agensir.it