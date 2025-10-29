Della battaglia del Rodano – nelle note dei libri di storia al capitolo ’età napoleonica’ – in città resta un solo ricordo: la palla di cannone rimasta conficcata nella facciata della chiesa di San Maurizio da quel 7 marzo 1814. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Nella seduta di lunedì, il Consiglio comunale – coi voti favorevoli della maggioranza, nessun contrario nell’opposizione – ha approvato una mozione (primo firmatario il dem Nando Ganassi) che impegna l’amministrazione "a promuovere e sostenere iniziative culturali e proposte di rievocazione storica con il coinvolgimento di associazioni di reenacting", insieme a quelle del territorio e alla consulta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’impegno della giunta Massari: "Una rievocazione storica per la battaglia del Rodano"