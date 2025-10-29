Liguria capofila in Europa per difendere il programma Life | 820 adesioni alla mobilitazione
La Regione Liguria guida la mobilitazione internazionale per tutelare il programma Life, lo strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato a natura, ambiente e clima. Il 28 ottobre 2025 è stata inviata una lettera congiunta alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
