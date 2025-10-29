L’Ifab potrebbe inserire l’utilizzo del Var anche nei casi di espulsione per doppio giallo

Presto il mondo del calcio potrebbe vedere introdotta una novità in tema di Var. Stando infatti a quanto si vocifera nelle ultime ore, sembrerebbe che l’ Ifab – l’organo internazionale che si occupa di modificare il regolamento – voglia inserire l’uso della tecnologia anche per correggere – o semplicemente valutare – un’espulsione per doppia ammonizione. Il Var e l’intervento sulla doppia ammonizione: la possibile novità. A riferire la notizia sono i colleghi di Eurosport, che scrivono: “La proposta è stata avanzata nel corso dell’ultima riunione virtuale dei Comitati Consultivi Tecnici e Calcistici e verrà valutata il 20 gennaio 2026”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

