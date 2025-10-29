L' icona Canali TV non basta più ad AGCOM | sugli Smart TV dovranno esserci link diretti ai principali network nazionali e locali

In una battaglia di retroguardia contro i servizi di streaming, AGCOM ha approvato nuove linee guida che imporranno ai produttori di smart TV, ma anche set-top-box e dongle, di inserire in home screen un carosello con icone che rimandano direttamente ai canali dei grandi network nazionali, nonché nuove icone per TV locali e radio. 🔗 Leggi su Dday.it

