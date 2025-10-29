Liceo Einstein occupato studenti lasciano fuori il preside criticato dai genitori | Nessuna tutela per i nostri figli

C'è tensione, agitazione, ma soprattutto preoccupazione nelle parole che rilascia a TorinoToday una rappresentante d'istituto del Liceo Einstein di Torino, occupato nella giornata di mercoledì 29 ottobre: “Ci siamo sentiti aggrediti e indifesi, da parte del preside e dei docenti nessuna tutela. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Quello che è accaduto il 27 ottobre al Liceo Einstein di Torino è un fatto gravissimo: davanti alla scuola, luogo che dovrebbe essere un presidio di dialogo e crescita, tre esponenti di Gioventù Nazionale (maggiorenni ed esterni all’istituto) si sono presentati a Vai su Facebook

Torino, il video delle tensioni al liceo Einstein. Fermato un 16enne - X Vai su X

Dopo le tensioni, occupato il liceo Einstein di Torino - Martedì gli scontri tra studenti e l'intervento della polizia davanti alla scuola ... Da rainews.it

Liceo Einstein occupato, studenti lasciano fuori il preside criticato dai genitori: “Nessuna tutela per i nostri figli” - La risposta di studenti e studentesse dopo quanto accaduto durante il volantinaggio da parte di un gruppo di militanti di destra fuori dall'istituto. Riporta torinotoday.it

Corteo degli studenti dell'Einstein che tentano di ribaltare una camionetta della polizia a Torino - La volontà è di solidarizzare con il compagno minorenne che è stato ammanettato due giorni fa davanti ai cancelli e di contestare le forze dell’ordine ... Lo riporta lastampa.it