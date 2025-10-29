Liceo classico Volta senza prof di italiano | i genitori di una prima scrivono al ministero | Serve un intervento immediato
Situazione paradossale al liceo classico "Alessandro Volta" di Como: a fine ottobre la cattedra di italiano della classe 1ª CC è ancora scoperta. Un vuoto didattico che ha spinto i genitori a indirizzare una lettera di sollecito al ministero dell’Istruzione, all’Ufficio scolastico regionale per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buongiorno. Mi consigliate un libro da regalare a una ragazza di 16 anni che frequenta il liceo classico. La ragazza tra studio e attività sportiva non ha molto tempo libero, quindi non deve trattarsi di un libro non eccessivamente lungo. Grazie Vai su Facebook
Liceo classico Volta senza prof di italiano: i genitori di una prima scrivono al ministero: "Serve un intervento immediato" - Alla fine di ottobre la cattedra è ancora vacante: l’atto formale di sollecito inviato anche all'Ufficio scolastico ... Si legge su quicomo.it
«Liceo classico? Un patrimonio da salvare», i presidi della Marca bocciano il taglio dell'indirizzo al Cavanis - Un patrimonio da salvare e preservare, nel nome della cultura, del pensiero critico e della conoscenza di sé. Riporta ilgazzettino.it
Carcare, lo storico Liceo Classico Calasanzio a rischio - Carcare – L’allarme per il calo delle iscrizioni scolastiche suona più forte in Valbormida, dove l’effetto potrebbe essere clamoroso. Secondo ilsecoloxix.it