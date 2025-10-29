Libertà di stampa La Russa asfalta Schlein | Sbagliato mentire sapendo di farlo
"Schlein? Non è sbagliato parlar male all'estero del governo. E' sbagliato mentire sapendo di farlo. Se qualcuno mi viene a dire che c'è un pericolo per la democrazia e per la libertà di stampa lo capiscono tutti che non è vero e quello non si può fare. E' evidente che neanche tu ci credi. In Italia si possono dire fin troppe cose che per il codice penale sarebbero vietate". Lo dice il presidente del senato, Ignazio La Russa ai microfoni di Radio Atreju. 🔗 Leggi su Iltempo.it
