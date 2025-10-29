Liberatemi da quest’uomo | 53enne picchiata in strada dal compagno a Milano arrestato 64enne

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 53 anni ieri pomeriggio, martedì 28 ottobre, è stata aggredita dal compagno in piazza Monte Falterona, a Milano. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Nel frattempo, la donna ha denunciato l'uomo descrivendolo come un "violento e irascibile", e raccontando di diverse violenze subite durante la convivenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

