L' IC Aurigemma di Monteforte Irpino partecipa a Avanguardie Educative – SEE Learning in classe

L’I.C. “Aurigemma” di Monteforte Irpino, guidato dalla dirigente Filomena Colella, è l’unica scuola in Irpinia ad essere stata selezionata per partecipare alla prima sperimentazione nazionale “Avanguardie EducativeSEE Learning in classe”, bandito in collaborazione con l’INDIRE, l’Istituto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

