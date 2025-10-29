L’Hotel Gallery si prepara a riaprire le porte

Dopo anni di chiusura, l’ex seminario che ospita l’ Hotel Gallery si prepara a riaprire i battenti. Il Consiglio comunale ha approvato la modifica della convenzione stipulata nel 2002 per la gestione della struttura, prendendo atto del subentro della società GMB srl di Porto Recanati. La società è composta da Mauro Marinelli, come rappresentante legale e da altri due soci Claudio Bianchini e Massimiliano Guzzini, rispettivamente per l’ Immobiliare Ruggero con sede a Montecassiano e Premium Paradise di via della Resistenza a Recanati. La storia parte dagli inizi degli anni 2000, afferma Sabrina Bertini assessore al bilancio, quando il Comune destinò l’ex seminario a struttura ricettiva di qualità, con una concessione cinquantennale (2002–2052) e un canone annuo di 50. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

