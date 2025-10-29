L’Harry Potter indiano che non siete pronti a vedere | è super scopiazzato VIDEO

In India hanno deciso di replicare il capolavoro della Rowling in una chiave che vi apparirà umoristica. Scopriamo i dettagli su Aabra Ka Daabra. Sulla scorta del successo della saga della Warner Bros su Harry Potter, in India, venne lanciato un film fantasy in lingua hindi nel 2004. È stato un adattamento non ufficiale della serie di film di Harry Potter che ha diviso il pubblico. C’è chi lo ha amato per i tentativi di emulare il maghetto più famoso del mondo e chi lo ha criticato per gli effetti scenici di basso livello. La trama segue le azioni di Shanu, un dodicenne che vive con la madre Shivani Singh e il padre Rahul Singh. 🔗 Leggi su Game-experience.it

