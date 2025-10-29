Programmi Tv, Luci accese, applausi caldi e un clima da ultimo brindisi: mano poche ore alla chiusura della seguitissima trilogia Mediaset dedicata ai volti noti più amati. La conduttrice Silvia Toffanin è già pronta a calare gli assi per il gran finale di This is me, lo show-evento di Canale 5 che in sole tre serate è riuscito a conquistare pubblico e critica. Una formula vincente che mescola emozione, ricordi e leggerezza, raccontando le vite e le carriere di campioni dello sport, della musica e dello spettacolo. E per la terza e ultima puntata – in onda mercoledì 29 ottobre in prima serata – sono attese sorprese, ospiti d’eccezione e un omaggio a uno dei più grandi successi televisivi dell’anno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “L’ha voluto per il gran finale”, Toffanin cala l’asso: cosa succede stasera a This is me