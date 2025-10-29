Lexus lusso e spazio in vetrina a Tokyo | il van a sei ruote LS Concept anticipa il futuro

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Japan Mobility Show la casa giapponese mostra un anticipo del proprio futuro basato sui modello sportivi e di lusso. Dal van a sei ruote LS Concept, con una ricca dotazione di bordo e ampi spazi, alla LS Sport Concept già svelata alla Monterey Car Week di Pebble Beach, fino alla LS Micro Concept e al catamarano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

