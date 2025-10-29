Lexus lusso e spazio in vetrina a Tokyo | il van a sei ruote LS Concept anticipa il futuro

Al Japan Mobility Show la casa giapponese mostra un anticipo del proprio futuro basato sui modello sportivi e di lusso. Dal van a sei ruote LS Concept, con una ricca dotazione di bordo e ampi spazi, alla LS Sport Concept già svelata alla Monterey Car Week di Pebble Beach, fino alla LS Micro Concept e al catamarano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lexus, lusso e spazio in vetrina a Tokyo: il van a sei ruote LS Concept anticipa il futuro

| Lexus LS Concept Una volta la sigla LS stava per Luxury Sedan, ora per Lexus significa Luxury Space: ecco questo van di lusso a tre assi, un concept che secondo la Casa giapponese potrebbe incarnare il lusso del futuro. Cosa ne pensate? @andrea.rap Vai su Facebook

