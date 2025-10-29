L' export dell' Italia verso gli Usa cresce del 34,4% su settembre 2024 e del 9,9% nei Paesi extra Ue import dagli Stati Uniti a +76,8%

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo commerciale tra USA e UE, l'export italiano negli Stati Uniti ha ricominciato a crescere, grazie anche all'apporto della cantieristica navale L'export italiano verso gli Usa è tornato a crescere a settembre. Rispetto allo stesso mese del 2024, il Made in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

