Con ogni probabilità, dalla prossima partita sulla panchina della Juventus ci sarà seduto Luciano Spalletti. In compenso, l’ex atalantino Massimo Brambilla ha fatto in tempo a togliersi una discreta soddisfazione: mettere nel suo curriculum una vittoria in Serie A alla guida dei bianconeri. Il tecnico che per 7 anni è stato nelle giovanili della Dea ha vinto due scudetti con la Primavera nerazzurra – 2019 e 2020 con rispettive Supercoppe, ma anche titoli a livello di Under 17 – ha guidato la prima squadra bianconera al successo contro l’Udinese. Su quella panchina ci si è ritrovato all’improvviso, dopo che lunedì la società ha deciso di esonerare Igor Tudor. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'ex tecnico atalantino Brambilla guida la Juve alla vittoria. E c'è il nembrese Mangiapoco in panchina