L’ex sindaca leghista di Monfalcone caccia un gruppo di clandestini che vanno a Trieste E il centrodestra giuliano va su tutte le furie

L’ex sindaca di Monfalcone pubblica nella notte un post con cui fa credere di aver appena coordinato un’operazione di allontanamento di clandestini, grazie all’intervento di Polizia e carabinieri. Ed è un putiferio. In parte perché la leghista Anna Maria Cisint, animatrice delle crociate contro le moschee, ora eurodeputata nonché consigliere comunale con delega alla sicurezza, lascia intendere di essere stata alla testa di due volanti intervenute nella stazione ferroviaria di Monfalcone, in provincia di Gorizia, ma anche perché gli alleati di governo non gradiscono. Forza Italia e Fratelli d’Italia, infatti, prendono posizione dal capoluogo giuliano, affermando che i problemi dei migranti non si risolvono spostando da una città all’altra ( Trieste ) le persone che arrivano via terra in Italia dalla “rotta balcanica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

