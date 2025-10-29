L’ex scuola diventa spazio inclusivo

La vecchia scuola materna, poi elementare, di Spontricciolo si trasforma in abitazione per nove persone con disabilità. Sarà il primo centro per l’autonomia, lavoro e partecipazione del distretto socio-sanitario di Riccione con percorsi personalizzati, domotica e alta efficienza energetica. Sono due gli alloggi, uno al pianterreno, l’altro al piano superiore con cucina, soggiorno e zone di lavoro condivise, che ridaranno vita all’ex edificio scolastico in viale Arona, risalente a una settantina di anni fa, ma in disuso da tempo, tranne una breve parentesi che l’ha visto punto di riferimento sempre per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex scuola diventa spazio inclusivo

