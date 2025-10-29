L’ex Napoli boccia Meret | È Milinkovic-Savic il titolare
La partita di ieri sera contro il Lecce ha visto tra i protagonisti in campo il portiere Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo è risultato decisivo in occasione del rigore calciato dai salentini al minuto 55, sul risultato di parità. Milinkovic-Savic è riuscito ad ipnotizzare l’attaccante avversario, intuendo l’angolo della sua conclusione e deviando via il pallone. Vittoria e clean sheet conservato dunque per l’ex Torino, che in questo primo scorcio di stagione ha spesso trovato la titolarità. Il continuo ballottaggio con Alex Meret prospettato in estate sta vedendo il serbo in una posizione di maggiore considerazione, ma la stagione è ancora lunga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
