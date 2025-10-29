Michele Fucili, classe ’72, è il nuovo allenatore dell’ Aquila (serie D girone F, 10 punti) al posto di Sandro Pochesci. Fucili, nato a Fossombrone, ha guidato il club metaurense sin dalle giovanili nel 2010-11. Poi, tre anni in prima squadra in Eccellenza prima delle esperienze con Urbania (una stagione e mezza) e Pergolese (mezza stagione). Da lì, ancora un anno con l’Urbania e poi, nel 2019-20, il ritorno al Fossombrone: quattro anni in Eccellenza, con la promozione in serie D e poi due anni prima con una salvezza tranquilla e poi con la finale playoff persa con il Teramo. Coppa Italia Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'ex Fossombrone va in Abruzzo. Pesaresi in campo. Fucili, volo d'Aquila. Oggi turno di Coppa