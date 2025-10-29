L’evoluzione tattica dei terzini sinistri tipo Spinazzola | sono più offensivi degli attaccanti The Athletic

Li chiamiamo ancora “terzini” ma è già un termine desueto. In uno dei suoi ormai famigerati pezzi “tattici” The Athletic approfondisce l’evoluzione in attaccante guasta-tutto del terzino sinistro. Ne abbiamo un esempio a Napoli, anche se il giornale americano non lo cita perché per i casi di studio resta si dedica alla Premier League: Spinazzola. “La stagione 2024-25 – scrive The Athletic – ha rappresentato il massimo degli ultimi sette anni per i terzini sinistri in Premier League che hanno effettuato incursioni sotto porta, secondo SkillCorner, una società di analisi con sede a Parigi che estrae metriche contestuali dai dati di monitoraggio delle trasmissioni, con un aumento del 57% rispetto ai dati del 2018-19?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

