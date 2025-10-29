L’evento il 9 novembre attesi a migliaia Torna Corrimutina Il centro ai podisti

A novembre torna Corrimutina, festa sportiva modenese iniziata nel 1980. La sala di rappresentanza in municipio ha ospitato la presentazione dell’edizione 2025 di domenica 9 novembre. Ha fatto gli onori di casa l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, che ha evidenziato l’importanza degli obiettivi di Corrimutina: promozione di sport, sani stili di vita e socializzazione; per questo Corrimutina ha sempre avuto il supporto attivo dell’amministrazione. Bortolamasi ha anche evidenziato come l’organizzazione di Corrimutina derivi da una rete fra diverse realtà (enti di promozione, Croce Rossa, società podistiche e sito modenacorre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

