V isibilmente commosso, Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione dall’Università di Firenze. «È una grande emozione ricevere questa laurea – ha detto Bolle – che in qualche modo riconosce un percorso iniziato da giovanissimo, con la missione di portare la danza a un pubblico il più ampio possibile». . Roberto Bolle tinge di rosso Milano con il suo “BalloRosso” X Leggi anche › Roberto Bolle torna in tv con la seconda edizione di “Viva la danza”, tra arte e ironia Roberto Bolle riceve la laurea honoris causa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’étoile della Scala di Milano è stato premiato per il suo impegno nel valorizzare la danza come forma di espressione culturale e sociale, capace di trasmettere emozioni e valori a un pubblico ampio